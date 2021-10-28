Дацик: «Если Саша Емельяненко вызывает Монсона, то следующим примет вызов Джигурды, а не мой»

Российский боец Вячеслав Дацик прокомментировал желание Александра Емельяненко провести бой с 50-летним Джеффом Монсоном.

«Монсон — пенсионер, — сказал Дацик журналистам. — Он не ударник, бить не умеет. С деньгами, видать, на мелком депутатском поприще проблемы — решил выйти, подзаработать. Была бы борьба, то у Монсона хотя бы на опыте был бы какой-то шанс, а в ударке... Саша решил подзаработать легких денег. Ну, если он вызывает на бой Монсона, то, думаю, следующим примет вызов Джигурды, а не мой».

В среду 41-летний Дацик провел боксерский бой в перчатках для ММА с Ревазом Верулашвили на турнире промоушена «Наше Дело». Дацик победил техническим нокаутом в третьем раунде. В 2021 году он выиграл пять боев из пяти.