Александр Емельяненко заявил о готовности к бою с Дациком: «Это жирная рыжая обезьяна»

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил в прямом эфире в Instagram о готовности провести бой с Вячеславом Дациком. В среду Дацик сказал, что Федерация бокса России предложила Емельяненко 10 миллионов рублей за поединок с ним, но тот не дал согласия.

«Мертвый, жирный, толстый кусок сала. Еле дышит. Куда он на меня прыгает? — сказал Емельяненко. — Передайте этой жирной рыжей обезьяне... Собака с муромских лесов... Пусть готовится. Этот бой состоится. Этот бой будет. Отправлю спать эту жирную падлу. Только не знаю, когда этот бой будет. Мне предстоит очень много боев. Будут месяцы, когда мне придется выступать по два раза в месяц. Форму я набрал отличную. Буду бить народ и радовать вас своими победами».

В сентябре Емельяненко провел бой с блогером Артемом Тарасовым — по правилам бокса, в клетке для ММА, в ММА-перчатках — и победил единогласным решением судей.