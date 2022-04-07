«Он боится меня». Чимаев рассказал, почему Усман помогал Бернсу в подготовке к бою

Чимаев рассказал, почему Усман помогал Бернсу в подготовке к бою

Непобежденный шведский боец Хамзат Чимаев рассказал, почему чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман помогал Гилберту Бернсу в подготовке к бою.

«Конечно, он (Усман) хочет, [чтобы Бернс победил меня], потому что он боится меня, — сказал Чимаев в интервью TMZ Sports. — Он напуган, вот почему. Вот почему он хочет попытаться остановить меня, прежде чем я приду за ним».

«Мне жаль этих парней. Я должен разнести Бернса, ударить его по лицу, а его лучший друг Усман останется в своем углу».

Чимаев и Бернс сразятся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США). Победитель боя, вероятно, станет следующим претендентом на титул UFC в полусреднем дивизионе.