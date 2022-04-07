Вильданов считает, что Дацик победит Квалари в предстоящем бою

Российский боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа поделился ожиданиями от предстоящего поединка Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари.

«Нашего атлета Недашковского он вырубил, вырубил его он мощно, хотя все надеялись, что наш атлет его победит, — приводит слова Вильданова сайт РЕНТ ТВ. — Но получилось, что наш атлет упал. И это будет своего рода вендетта за нашего атлета. Я надеюсь, что Вячеслав все-таки отомстит ему».

Боец признался, что верит в победу Дацика. По его мнению, он находится в хорошей форме.

«Я думаю, Дацик его просто перебьет, у него просто железобетонная голова. И сколько по этой голове не бей, результата нет. Вячеслав — как супергерой в мультиках. Чем больше бьешь его по голове, тем больше у него в жизни появляется», — сказал он.

Вильданов ожидает интересного боя между двумя серьезными и возрастными соперниками.

«Оба возрастные, оба серьезные атлеты. Но я бы ставил сейчас на Дацика, потому что он сейчас идет на большом подъеме. В него вкладывается очень много сил, Вячеслав очень сильно похудел. Он вырос в техническом плане, что все сегодня видят. Перерос сегодня из негативного персонажа в позитивного. В России все будут болеть за него», — заявил боец.

15 апреля Дацик и Кавалари сразятся по правилам бокса. Поединок покажут в прямом эфире РЕН ТВ.