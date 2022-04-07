Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:59

Вильданов считает, что Дацик победит Квалари в предстоящем бою

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа поделился ожиданиями от предстоящего поединка Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари.

«Нашего атлета Недашковского он вырубил, вырубил его он мощно, хотя все надеялись, что наш атлет его победит, — приводит слова Вильданова сайт РЕНТ ТВ. — Но получилось, что наш атлет упал. И это будет своего рода вендетта за нашего атлета. Я надеюсь, что Вячеслав все-таки отомстит ему».

Боец признался, что верит в победу Дацика. По его мнению, он находится в хорошей форме.

«Я думаю, Дацик его просто перебьет, у него просто железобетонная голова. И сколько по этой голове не бей, результата нет. Вячеслав — как супергерой в мультиках. Чем больше бьешь его по голове, тем больше у него в жизни появляется», — сказал он.

Вильданов ожидает интересного боя между двумя серьезными и возрастными соперниками.

«Оба возрастные, оба серьезные атлеты. Но я бы ставил сейчас на Дацика, потому что он сейчас идет на большом подъеме. В него вкладывается очень много сил, Вячеслав очень сильно похудел. Он вырос в техническом плане, что все сегодня видят. Перерос сегодня из негативного персонажа в позитивного. В России все будут болеть за него», — заявил боец.

15 апреля Дацик и Кавалари сразятся по правилам бокса. Поединок покажут в прямом эфире РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/v-mire/960641-bolshoi-papa-schitaet-chto-datsik-perebet-kvalari-v-ikh-skhvatke
Вячеслав Дацик
ММА
0
Читайте также
Наших любителей выгоняют с Бостонского марафона. Но только тех, кто живет в России и Белоруссии
Петр Ян безоговорочный фаворит в бою со Стерлингом, но так считают не все. Прогнозы на бой лучшего россиянина в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Я сказал: «Если вылечите меня, я вернусь и разнесу всех». Чимаев объяснил, почему передумал уходить из ММА

«Одна команда — одна цель». В Екатеринбурге появились баннеры в поддержку Петра Яна
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости