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Сегодня, 20:05

«Одна команда — одна цель». В Екатеринбурге появились баннеры в поддержку Петра Яна

В Екатеринбурге появились баннеры в поддержку Яна перед поединком со Стерлингом
Анна Горшкова
Корреспондент
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Баннер в поддержку Петра Яна в Екатеринбурге.
Фото «Архангел Михаил»

Команда временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна организовала вместе с фанатами в Екатеринбурге баннеры в поддержку бойца перед поединком с Алджамейном Стерлингом.

Как сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил», на одной из оживленных трасс Екатеринбурга разместили несколько огромных баннеров с изображением Яна, логотипом бойцовского клуба и фразой «Одна команда — одна цель».

Реванш между Яном и Стерлингомсостоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

На счету Яна 16 побед и два поражения, у Стерлинга 20 побед и три поражения.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
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