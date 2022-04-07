«Одна команда — одна цель». В Екатеринбурге появились баннеры в поддержку Петра Яна
В Екатеринбурге появились баннеры в поддержку Яна перед поединком со Стерлингом
Команда временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна организовала вместе с фанатами в Екатеринбурге баннеры в поддержку бойца перед поединком с Алджамейном Стерлингом.
Как сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил», на одной из оживленных трасс Екатеринбурга разместили несколько огромных баннеров с изображением Яна, логотипом бойцовского клуба и фразой «Одна команда — одна цель».
Реванш между Яном и Стерлингомсостоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.
На счету Яна 16 побед и два поражения, у Стерлинга 20 побед и три поражения.
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