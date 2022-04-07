В Екатеринбурге появились баннеры в поддержку Яна перед поединком со Стерлингом

Команда временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна организовала вместе с фанатами в Екатеринбурге баннеры в поддержку бойца перед поединком с Алджамейном Стерлингом.

Как сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил», на одной из оживленных трасс Екатеринбурга разместили несколько огромных баннеров с изображением Яна, логотипом бойцовского клуба и фразой «Одна команда — одна цель».

Реванш между Яном и Стерлингомсостоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

На счету Яна 16 побед и два поражения, у Стерлинга 20 побед и три поражения.