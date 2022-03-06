«Возвращайся к продаже своих дерьмовых альбомов». Ковингтон высмеял рэпера Дрэйка, поставившего 275 тысяч долларов на победу Масвидаля

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон высмеял рэпера Дрэйка, проигравшего проиграл 275 000 долларов, поставив на победу Хорхе Масвидаля.

«Давай поговорим обо всех деньгах, которые Дрейк потерял сегодня вечером. Ему нужно вернуться к продаже этих дерьмовых альбомов, чтобы вернуть деньги. Дрейк, ты отстой в ставках на спорт. Так что возвращайся к продаже своих дерьмовых альбомов», — сказал Ковингтон на пресс-конференции после боя с Масвидалем.

Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 272, который состоялся в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе.