Чемпион UFC Усман: «Меня впечатлил Оливейра, но Хабиб все же на другом уровне»

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман прокомментировал победное выступление Чарльза Оливейры в бою с Майклом Чендлером за вакантный пояс в легком весе.

«У Оливейры было много взлетов и падений. Тот факт, что он пережил тяжелый первый раунд и победил во втором говорит о его стойкости. Он очень жесткий. Мое уважение. Он меня впечатлил. Майкл Чендлер тоже неплохо бился. Он был на волоске от победы и пояса чемпиона. Уважение к обоим бойцам», — сказал Усман в интервью TMZ Sports.

Также Усман не сомневается в том, что завершивший карьеру россиянин Хабиб Нурмагомедов победил бы новоиспеченного чемпиона легкого дивизиона Чарльза Оливейру.

«Смотрел ли этот бой Хабиб? Думаю, что да. Зажег ли этот бой огонь в нем? Не думаю. Этот человек [Хабиб] живет счастливой жизнью, и да, я думаю, что он окончательно завершил карьеру. Не примите это как неуважение к Оливейре, этот парень действительно выглядел здорово, но все же в этой игре все сводится к уровням, и Хабиб находится определенно на другом уровне. Он бы выиграл Оливейру», — считает Усман.

Бой Оливейры против Чендлера состоялся в ночь на 16 мая в Хьюстоне на турнире UFC 262. Бразилец нокаутировал оппонента во втором раунде левым боковым ударом.