Бывший боец ММА и депутат горсовета Красногорска Джефф Монсон поделился мнением о распаде СССР.

«Советский Союз распался не из-за провала коммунизма, хотя это трудно назвать коммунизмом — это был лишь путь к нему. Он распался, потому что Горбачев и другие руководители страны попытались внедрить капитализм в коммунистическую систему. Если вы посмотрите на уровень жизни людей, он был очень высок, но когда Горбачев начал проводить реформы, экономика стала разрушаться. Это не крах коммунизма, это предательство страны и людей.

Многие говорят, что коммунизм не работал. Он перестал работать, после капиталистических реформ и встреч Горбачева с Рейганом, чтобы закончить Холодную войну. Это и было концом коммунизма", — цитирует Монсона «РБ Спорт».

На данный момент Монсон является депутатом совета Красногорского городского округа Московской области. Также американец с российским паспортом — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу.