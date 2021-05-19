Монсон — о распаде СССР: «Это не крах коммунизма, это предательство страны и людей»
Бывший боец ММА и депутат горсовета Красногорска Джефф Монсон поделился мнением о распаде СССР.
«Советский Союз распался не из-за провала коммунизма, хотя это трудно назвать коммунизмом — это был лишь путь к нему. Он распался, потому что Горбачев и другие руководители страны попытались внедрить капитализм в коммунистическую систему. Если вы посмотрите на уровень жизни людей, он был очень высок, но когда Горбачев начал проводить реформы, экономика стала разрушаться. Это не крах коммунизма, это предательство страны и людей.
Многие говорят, что коммунизм не работал. Он перестал работать, после капиталистических реформ и встреч Горбачева с Рейганом, чтобы закончить Холодную войну. Это и было концом коммунизма", — цитирует Монсона «РБ Спорт».
На данный момент Монсон является депутатом совета Красногорского городского округа Московской области. Также американец с российским паспортом — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/dzheff-monson-raspad-sssr-e-to-ne-krah-kommunizma-a-predatel-stvo-sobstvennogo-naroda/
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