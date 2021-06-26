Чемпион Top Dog FC Шарифов хочет провести бой против Чибиса

Чемпион Top Dog FC в легком весе Мустафа Шарифов рассматривает Николая Чибисова по прозвищу Чибис в качестве своего следующего оппонента.

«Было бы неплохо подраться с Чибисом в прямом эфире РЕН-ТВ, когда Регбист и Тарасов подерутся. Было бы хорошо подраться на одном турнире, — сказал Шарифов «СЭ» после боя. — Чибис — молодец. Показал хороший бой. Бовара чуть переоценивали. Я знал, что Чибис его выиграет, хоть я и говорил, что в плане техники Бовар сильнее».

Шарифов победил Алексея Мельникова в главном событии турнира Top Dog FC 9 и стал новым чемпионом лиги. На этом же турнире выступил Чибисов, одержав волевую победу над Боваром Ханаковым.