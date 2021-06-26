«Выиграл в одну калитку». Шарифов прокомментировал победу над Мельниковым и завоевание титула

Новоиспеченный чемпион Top Dog FC в легком весе Мустафа Шарифов прокомментировал победное выступление в бою с Алексеем Мельниковым.

«Бой я выиграл в одну калитку, — сказал Шарифов «СЭ» после боя. — Он мне попадал по блоку. Разве эти удары можно считать попаданием? Думаю, всем было видно, что бой я выиграл в одну калитку. У меня лицо чистое. По моим ощущениям я забрал все раунды. Он чиркал и обнимался. Так разве выигрывают? И еще ему повезло, что я был не в форме. Даже на 70 процентов я не готов был. Такая форма связано с тем, что я — лентяй».

Шарифов и Мельников сразились в главном событии турнира Top Dog FC 9, который состоялся 25 июня в Москве. Мустафа смог одержать победу судейским решением по итогам пяти раундов.