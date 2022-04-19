Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился мнением о российском бойце Петре Яне, который выступает в UFC.

«Я с Петром в нормальных отношениях. Мы виделись в Таиланде, знаем друг друга. Он был чемпионом ACB, а я — претендентом. Он оставил пояс вакантным, и я подрался с Керимовым. Вся история. Если бы мне пришлось драться с Яном, а не с Керимовым, бой получился бы другим. Потому что Петр совсем не похож на Рустама. У него более интересный стиль.

Назвать лучших бойцов своего дивизиона? Петр Ян — однозначно. Он был чемпионом ACB, а затем стал чемпионом UFC. Первое место у него. Без вопросов. Мне много нравится ребят из ONE FC, но я не назову фамилий», — цитирует «РБ Спорт» Борисова.

На счету Петра Яна 16 побед и 3 поражения в профессиональной карьере. 10 апреля на турнире UFC 273 29-летний Ян проиграл Алджамейну Стерлингу единогласным решением судей в поединке за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.