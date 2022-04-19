Мухаммад назвал фаворита в бою Чимаева и Ковингтона

Идущий на серии из семи побед Белал Мухаммад (21-3) считает, что в трехраундовом бою между Хамзатом Чимаевым (11-0) и Колби Ковингтоном (17-3) фаворитом является Чимаев, а в пятираундовом — Ковингтон.

«Думаю, что фаворит боя зависит от того, сколько раундов пройдет поединок, — сказал Мухаммад в интервью ESPN. — Если состоится пятираундовый бой, то это на руку Колби, потому что у него нескончаемый бензобак. Однако я уверен, что у Хамзата в 10 раз лучше удар. Более того, его борьба лучше борьбы Колби. Хамзат может прикончить Колби, нокаутировать его. Если Ковингтон выживет в первых двух раундах, то бензобак сыграет ключевую роль в этом противостоянии».

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Ковингтон победил Хорхе Масвидаля (35-16) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 49-46). Бой состоялся на турнире UFC 272 6 марта в Лас-Вегасе, Невада (США).