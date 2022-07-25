Чарльз Оливейра: «Я дрался с более жесткими бойцами, чем Махачев»

Чарльз Оливейра заявил, что дрался с более жесткими бойцами, чем Махачев

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) не считает Ислама Махачева (22-1) самым серьезным соперником в своей карьере.

«Вы видели мой послужной список? Я дрался с более жесткими бойцами, и я выйду в клетку, чтобы снова доказать, что я лучший, — приводит слова Оливейры издание MMA Fighting. — Я здесь, чтобы драться. Я вам напомню, кто чемпион. Партер — это его территория, поэтому он попытается перевести бой на землю. Но как он собирается уничтожить рекордсмена по сабмишнам в UFC? У чемпиона есть имя, и его зовут Чарльз Оливейра. Я готов ко всему, что он преподнесет».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.