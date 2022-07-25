Адам Богатырев: «У Волкова нереально тяжелые удары»

Российский боец Богатырев считает, что Александр Волков может победить чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну

27-летний российский боец Адам Богатырев (9-3) считает, что 33-летний российский тяжеловес UFC Александр Волков (35-10) может победить чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

«Думаю, что Волков может победить Нганну. Почему я так думаю? Потому что я работал с Саней Волковым, — сказал Богатырев в интервью «СЭ». — У него нереально тяжелые удары. Он бьет достаточно быстро. Самая, наверное, сильная сторона Александра в том, что к нему подготовиться... чтобы подготовиться к Сане Волкову, надо с Саней Волковым работать. А второго Сани Волкова нет».

Волков победил Жаирзиньо Розенструйка (12-4) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 4 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, США. На данный момент камерунец восстанавливается после операции на колене.