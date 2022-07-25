Менеджер Исмагулова назвал возможного соперника Дамира

Российский легковес UFC Дамир Исмагулов (24-1) следующий бой может провести против американца Джалина Тернера (13-5), сообщил менеджер Исмагулова Саят Абдрахманов.

«Что касается дальнейших планов, это не инсайд, а просто предчувствие — его соперником может стать Джалин Тернер, который сейчас на 14-м месте, — сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу UNDERDOG entertainment. — Учитывая его данные, он тоже неудобен для любого бойца этого веса. Думаю, что такой возможен бой. Я бы хотел его бой с Клаудио Пуэльясом, у которого также серия из пяти побед, он выигрывает часто болевым на колено.

Понятно, что нужно оценивать, чего хотят фанаты, организация, но моя задача — сделать то, что хочет сам Дамир. Он хочет чаще выступать, даже не обязательно против ТОП-15. Нужен один яркий поединок, чтобы полностью о себе заявить. Почему бы сейчас не провести бой, выиграть, заключить третий контракт на уже других условиях и потом драться с рейтинговыми соперниками. Очень много нюансов, не обязательно спешить, но главное — идти к своей цели".

Исмагулов находится на 15-й строчке рейтинга UFC в легком весе. Исмагулов провел в UFC пять поединков и во всех одержал верх судейским решением. В прошлом бою против грузина Гурама Кутателадзе (12-3) Исмагулов победил раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27). Бой состоялся 18 июня на UFC on ESPN 37 в Остине, США.

Тернер расположился на 14-й строчке рейтинга UFC в легком весе. Он идет на победной серии из пяти боев. В прошлом бою он одолел Брэда Ридделла (10-3) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 2 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.