Джон Маккарти: «Кутателадзе нанес Исмагулову разрешенный удар коленом. Херб Дин ошибся»

Бывший рефери UFC Джон Маккарти разобрал эпизод с коленом в партере в третьем раунде поединка между Дамиром Исмагуловым и Гурамом Кутателадзе на UFC Austin.

«Это был очень близкий бой, на встречных курсах, — сказал Маккарти в подкасте Weighing In. — В третьем раунде случилось этот удар коленом, и он был по правилам. Херб совершил ошибку, дав преимущество Дамиру Исмагулову. Во-первых, он поднял его с партера, во-вторых, дал время на восстановление. И плюс — судьи не учли это колено в своих подсчетах, потому что оно было объявлено запрещенным.

А ведь колено было по правилам, и оно зашло чисто. И мы не увидели, что бы могло произойти в партере, если бой не остановили бы. Если бы его не остановили, то вся ситуация могла бы повлиять на конечный результат. Колено зашло в грудь. Да, при попадании в грудь, бедро бойца могло чиркнуть подбородок соперника, но самое главное — куда пришелся удар именно самим коленом. А он пришелся в грудь.

То, что бедро задело челюсть — это не причина называть колено запрещенным. Это был разрешенный удар. Точка удара колена, конечная цель — грудь. Этот эпизод повлиял на результат. Мне бы хотелось увидеть, каким был бы итог, если Херб не ошибся".

Исмагулов победил Кутателадзе решением большинства. Казахский боец идет в легком весе UFC на пяти победах подряд.