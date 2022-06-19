Кадыров прокомментировал поражение Дураева от американца Бакли

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал досрочное поражение россиянина Альберта Дураева от американца Хоакина Бакли.

«Друзья, завершился очередной турнир UFC, в одном из боев основного карда которого выступал наш Альберт Дураев. У нашего бойца были все шансы на успех, он дал жару американцу Хоакину Бакли, но после очередного раунда врачи не дали продолжить бой — гематома на левом глазу Альберта нависла и полностью закрыла обзор. Техническое поражение.

Спорт не был бы спортом без таких моментов, и в этом его прелесть. Но победа и поражение — все от Всевышнего. Значит, так суждено, и мы должны двигаться дальше. Поэтому мы желаем Дураеву быстро прийти в форму и снова радовать нас своими яркими выступлениями. У тебя впереди, Альберт, еще много и много ярких побед", — написал Кадыров в соцсетях.

Дураев и Бакли сразились на турнире UFC on ESPN 37, который прошел в ночь на 19 июня в Остине, Техас.