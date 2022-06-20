Долидзе рассказал о причинах победы нокаутом на турнире UFC

Грузинский боец UFC Роман Долидзе рассказал, за счет чего ему удалось нокаутировать американца Кайла Дакаса на турнире UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett.

«У меня всегда была мощная ударная техника, просто не было возможности показать ее правильно. Но сейчас я правильно подготовился, правильно настроился, на этот бой геймплан отличался от прошлого поединка. Получилось так, как получилось», — цитирует Долидзе Metaratings.ru.

По итогам турнира 33-летний грузин был награжден бонусом за «Лучшее выступление вечера».

Это победа стала для Долидзе второй подряд в средней весовой категории. Всего он провел в рамках UFC 5 боев и в 4 из них одержал победы.