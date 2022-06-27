Бен Аскрен: «Я завершил карьеру, но дерусь чаще, чем Джон Джонс»

Бывший чемпион Bellator и ONE Бен Аскрен (19-2) посоветовал бывшему чемпиону UFC в полутяжелом весе Джону Джонсу (26-1) вернуться в клетку как можно скорее, потому что время не на его стороне.

«Я завершил карьеру, но дерусь чаще, чем Джон Джонс, — сказал Аскрен в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports. — Его последний бой был два года назад. Ему нужно вернуться как можно скорее. Время никогда не было на стороне бойцов. Обычно легковесы стареют раньше, а тяжеловесы могут выступать на высоком уровне примерно до 40 лет, так что у него есть еще несколько лет в запасе. Но если ты не дерешься два года, то это однозначно сократит твою карьеру. Если ты здоров, у тебя нет травм, то тебе нужно выступать как можно чаще».

Джонс должен подраться с Миочичем осенью. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.