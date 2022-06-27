Бен Аскрен оценил шансы Чимаева в бою с Камару Усманом

Бывший чемпион Bellator и ONE Бен Аскрен (19-2) считает, что непобежденный шведский боец Хамзат Чимаев (11-0) должен подраться с первым номером рейтинга Колби Ковингтоном (17-3).

«Быстрое продвижение — это всегда хорошо, потому что когда у тебя есть имя, ты будешь получать только громкие бои, — сказал Аскрен в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports. — Тебе больше не нужно драться в прелимах. Есть бойцы, которые дерутся в прелимах пять-десять боев, и это очень тяжело, потому что они не зарабатывают.

Посмотрите на Конора. Какой у него рекорд за последние пять лет? И мы почему-то все время говорим о его бое с Чарльзом Оливейрой. Как только ты сделаешь себе имя, тебе больше не придется драться в прелимах. Чимаев проделал большую работу по своей раскрутке, и поэтому он добрался до топа дивизиона».

Аскрен назвал возможный бой с Ковингтоном настоящей проверкой для Чимаева перед поединком с чемпионом Камару Усманом (20-1).

«Я хочу, чтобы он подрался с Колби Ковингтоном. Это будет тяжелый бой. Но если он не победит Колби, то он не победит Усмана. Чимаев победил Бернса, поэтому он имеет право вызывать топов. Единственный в дивизионе, кто сильнее Бернса, — это Колби, если не считать чемпиона. Будет ли Чимаев чемпионом? Хороший вопрос. Не уверен, что он сможет пройти Усмана», — заявил бывший чемпион.

Ковингтон в последнем бою победил Хорхе Масвидаля (35-16) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта в Лас-Вегасе.

Чимаев победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле (США).