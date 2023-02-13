Василевский хочет увидеть бой Махачева с Физиевым

Российский боец Вячеслав Василевский оценил выступление Ислама Махачева в поединке с Алексом Волкановски и назвал самого интересного соперника для следующей защиты титула российского бойца.

«Отсутствие Хабиба в углу и в тренировочном процессе не сказалось на Махачеве. Бой получился тяжелым, потому что Волкановски реально монстр, робот, универсал. Дерется, дышит, не дает бороться и бить по себе. Ислам не сталкивался с бойцом такого калибра, даже несмотря на статус чемпиона. Было видно, что Алекс вышел побеждать, а не отбывать номер. Махачев был хорошо готов и мотивирован, но и Волкановски был отлично подготовлен. Не знаю, кто по рейтингам является следующим претендентом на пояс, но мне было бы интересно посмотреть на бой Ислама с победителем пары Рафаэль Физиев — Джастин Гейджи. И именно с Физиевым. Он тоже выходец с постсоветского пространства, ударник, на ходу. Их бой был бы более интригующим, чем встреча с Гейджи, который уже проиграл Хабибу в одну калитку», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

12 февраля в Перте (Австралия) Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Все трое судей посчитали, что россиянин был сильнее в первом, втором и четвертом раундах. Большинство судей отдали третий и пятый раунды в актив австралийца.