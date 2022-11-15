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15 ноября, 18:53

Родригес — о предстоящем бое с Минеевым: «Мне нужно побить идола»

Мария Гусева
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Бразильский боец Фернандо Родригес высказался о предстоящем бое с россиянином Владимиром Минеевым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«В России он идол. Чтобы стать идолом в вашей стране, мне нужно побить идола. Я люблю Россию», — цитирует РЕН ТВ Родригеса.

Поединок по правилам кикбоксинга между Минеевым и Родригесом станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире 18 ноября, начало — в 23.00 по московскому времени. Билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1046375-nado-pobit-idola-rodriges-nazval-glavnuiu-tsel-boia-s-mineevym
Владимир Минеев
ММА
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