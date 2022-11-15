Родригес заявил, что для него честь подраться с Минеевым

Бразильский боец Фернандо Родригес заявил, что для него честь подраться с россиянином Владимиром Минеевым. Их поединок пройдет в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Для меня это большая честь драться с Героем России Владимиром Минеевым, но опять же повторяюсь, что мы все сюда приехали. Мы 40 дней, я и мой тренер, один из тренеров, они тоже приехали со мной, 40 дней мы тренируемся в России, оставив свои семьи. Поэтому благодарю бога, и я думаю, что я одержу победу», — приводит слова Родригеса РЕН ТВ.

Поединок между спортсменами по правилам кикбоксинга станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 18 ноября.

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