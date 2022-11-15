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15 ноября, 18:55

Родригес заявил, что для него честь подраться с Минеевым

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бразильский боец Фернандо Родригес заявил, что для него честь подраться с россиянином Владимиром Минеевым. Их поединок пройдет в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Для меня это большая честь драться с Героем России Владимиром Минеевым, но опять же повторяюсь, что мы все сюда приехали. Мы 40 дней, я и мой тренер, один из тренеров, они тоже приехали со мной, 40 дней мы тренируемся в России, оставив свои семьи. Поэтому благодарю бога, и я думаю, что я одержу победу», — приводит слова Родригеса РЕН ТВ.

Поединок между спортсменами по правилам кикбоксинга станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 18 ноября.

Билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке.

Владимир Минеев, Григорий Дрозд, Фернандо Родригес. «Наш бой — коррида. Как поединок быка и тореадора». Минеев раскрыл план на поединок с Родригесом

Источник: РЕН ТВ
Владимир Минеев
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