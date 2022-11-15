«Придавил, как плитой». Немков рассказал о схватке с Махачевым

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал в интервью «СЭ» о схватке с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым, когда они были на сборе сборной России по боевому самбо.

— На подкасте Hustle MMA ты говорил, что работал с Исламом Махачевым. Расскажи, когда и где работали, какие впечатления?

— Это был 15-16-й, может, 17-й год. Мы в сборную России отобрались, чемпионами России стали. Мы должны были ехать на чемпионат мира, но у Ислама какие-то проблемы произошли, и он не поехал, но на сборах он был. Это было по боевому самбо, когда он приезжал на сборы, мы с ним один или два раза работали, боролись в партере. В стойке я с ним не боксировал, но в борьбе поборолись.

— Какая разница в габаритах была?

— Я сотку весил, он килограммов 80.

— И как он по физической силе?

— Он очень такой, знаешь... борьба плотная. Но я тоже привык, если соперник меньше, давать больше атакующих позиций, чтобы сверху соперник был, поконтролировал, я бы уходил. И когда я ему дал такую позицию, чтобы он поработал сверху, он придавил, как плитой. Я офигел от контроля. Не помню, наверное, смог выбраться. Помню, плотность впечатлила.