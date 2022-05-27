Арман Царукян: «Гавайи — самое лучше место на Земле. Нереальное место»
Боец UFC Арман Царукян рассказал об отдыхе на Гавайях
Боец легкого веса UFC Арман Царукян рассказал об отдыхе на Гавайях.
«Отдыхал три дня на Гавайях перед сборами. Сейчас у меня начинается усиленная подготовка, чуть отдохнул. Гавайи — самое лучшее место на Земле. Был на острове Мауи, первый раз попробовал серф. Вода теплая, после боя обязательно [поеду еще]. Набрался энергии от океана, от солнца. Если честно, просто нереальное место», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу «Arman Tsarukyan».
26 июня Царукян подерется с Матеушом Гамротом на UFC Fight Night.
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