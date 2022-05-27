Боец легкого веса UFC Арман Царукян рассказал об отдыхе на Гавайях.

«Отдыхал три дня на Гавайях перед сборами. Сейчас у меня начинается усиленная подготовка, чуть отдохнул. Гавайи — самое лучшее место на Земле. Был на острове Мауи, первый раз попробовал серф. Вода теплая, после боя обязательно [поеду еще]. Набрался энергии от океана, от солнца. Если честно, просто нереальное место», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу «Arman Tsarukyan».

26 июня Царукян подерется с Матеушом Гамротом на UFC Fight Night.