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Сегодня, 22:46

Арман Царукян: «Гавайи — самое лучше место на Земле. Нереальное место»

Боец UFC Арман Царукян рассказал об отдыхе на Гавайях
Никита Горшенин
Корреспондент
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Боец легкого веса UFC Арман Царукян рассказал об отдыхе на Гавайях.

«Отдыхал три дня на Гавайях перед сборами. Сейчас у меня начинается усиленная подготовка, чуть отдохнул. Гавайи — самое лучшее место на Земле. Был на острове Мауи, первый раз попробовал серф. Вода теплая, после боя обязательно [поеду еще]. Набрался энергии от океана, от солнца. Если честно, просто нереальное место», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу «Arman Tsarukyan».

26 июня Царукян подерется с Матеушом Гамротом на UFC Fight Night.

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