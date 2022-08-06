Дацик: «Куда Монсона бить? Свой боец!»

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик поделился эмоциями после боя против Джеффа Монсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Дацик одержал победу по итогам трех раундов единогласным решением судей.

«А чего беспределить? Как-никак соперник старше. Да и куда Монсона бить? По ноге лоукик нельзя — там серп и молот. В правый бок нельзя — там Че Гевара. Куда его бить? Свой боец!» — сказал Дацик после боя в эфире РЕН ТВ.

В послужном списке 42-летнего Дацика в ММА теперь 14 побед, 16 поражений. Ранее он проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, боксу, на голых кулаках.