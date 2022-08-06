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Сегодня, 00:31

Дацик единогласным решением судей победил Монсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вячеслав Дацик против Джеффа Монсона.
Фото Кадр трансляции РЕН ТВ.

В рамках главного боя турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Вячеслав Дацик провел бой против Джеффа Монсона.

Победу единогласным решением судей одержал Вячеслав Дацик. Все трое судей отдали ему победу со счетом 29-28.

Рекорд 42-летнего Дацика в поп-MMA — шесть побед и 2 поражения. В MMA боец выиграл 6 и проиграл восемь поединков.

Последний раз болельщики видели Дацика в ринге 8 июля, когда Вячеслав нокаутировал бывшего бойца UFC Бигфута Сильву по правилам бокса.

51-летний Монсон по правилам ММА не выступал с 2017 года. В активе американца 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА. Напомним, что из 36 из 60 побед в рамках смешанных единоборств, «Снеговик» одержал болевыми/удушающими приемами.

Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
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