Фернандо Родригес раздельным решением судей победил Гаджи Наврузова

5 августа в Москве прошел турнир «Бойцовский клуба РЕН ТВ». В одном из поединков шоу по правилам ММА сразились россиянин Гаджи Автомат Наврузов и бразилец Фернандо Родригес.

Счет судейских записок: 29-28 (Наврузов) , 29-28 (Родригес), 29-28 (Родригес).

33-летний Гаджи Наврузов никогда не дрался по правилам ММА. Он стал известен по турнирам лиги кулачных боев Top Dog, где был чемпионом в тяжелом дивизионе. В этом виде спорта Автомат никогда не проигрывал.

35-летний Родригес до этого боя за свою карьеру провел 20 поединков, в которых победил 13 раз.

Напомним, главным событием мероприятия станет поединок между американским бойцом смешанных единоборств Джеффом Монсоном и россиянином Вячеславом Дациком.