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Бой-реванш Адесанья — Веттори станет главным событием UFC 263

12:16
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UFC 25 апреля на своей странице в Instagram подтвердил информацию, что поединок между Исраэлем Адесаньей и Марвином Веттори будет главным на турнире UFC 263.

Вечер боев смешанным стилем состоится 12 июня, место проведения пока неизвестно.

Адесанья и Веттори будут сражаться за титул чемпиона промоушена в среднем весе. Первый поединок Веттори с Адесаньей состоялся в апреле 2018 года на UFC on FOX 29, где победу одержал Исраэль раздельным решением судей.

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