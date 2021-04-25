Бой-реванш Адесанья — Веттори станет главным событием UFC 263
12:16
UFC 25 апреля на своей странице в Instagram подтвердил информацию, что поединок между Исраэлем Адесаньей и Марвином Веттори будет главным на турнире UFC 263.
Вечер боев смешанным стилем состоится 12 июня, место проведения пока неизвестно.
Адесанья и Веттори будут сражаться за титул чемпиона промоушена в среднем весе. Первый поединок Веттори с Адесаньей состоялся в апреле 2018 года на UFC on FOX 29, где победу одержал Исраэль раздельным решением судей.
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