UFC 25 апреля на своей странице в Instagram подтвердил информацию, что поединок между Исраэлем Адесаньей и Марвином Веттори будет главным на турнире UFC 263.

Вечер боев смешанным стилем состоится 12 июня, место проведения пока неизвестно.

Адесанья и Веттори будут сражаться за титул чемпиона промоушена в среднем весе. Первый поединок Веттори с Адесаньей состоялся в апреле 2018 года на UFC on FOX 29, где победу одержал Исраэль раздельным решением судей.