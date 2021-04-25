Чжан прокомментировала поражение от Намаюнас в со-главном бою UFC 261

Китаянка Вейли Чжан прокомментировала поражение от американки Роуз Намаюнас в со-главном бою UFC 261.

«Хочу поздравить Роуз с этой победой, она вернулась после поражения. Я верю, что тоже смогу вернуться. Чтобы победить новую чемпионку и стать легендой, а поборов легенду, я стану новой собой. Раньше моей задачей было стать чемпионкой UFC, теперь я целюсь еще выше.

Проигрывать — это нормально, как и побеждать. Таков уж UFC. Роуза, Йоанна и Андраде — все они проигрывали и вернулись к победам. Сегодня я стала лучше понимать UFC. Надеюсь, UFC организует нам реванш», — написала Чжан в Instagram.

Намаюнас нокаутом в первом раунде победила Чжан. Американка вернула себе титул чемпионки, который потеряла в 2019 году после поражения от Джессики Андраде.

28-летняя Намаюнас выиграла 13 боев и проиграла четыре. Для Чжан это второе поражение в карьере при 21 победе.