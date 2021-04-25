Секс-символ ММА Ванзант опубликовала сексуальное фото в бассейне

Секс-символ ММА Пейдж Ванзант 25 апреля на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

Боец в желтом купальнике показала свой отдых в бассейне, похваставшись шикарными формами.

Напомним, в феврале 2021 года Ванзант дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Спортсменка проиграла американке Бритен Харт.