Секс-символ ММА Ванзант опубликовала сексуальное фото в бассейне
11:43
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант 25 апреля на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.
Боец в желтом купальнике показала свой отдых в бассейне, похваставшись шикарными формами.
Напомним, в феврале 2021 года Ванзант дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Спортсменка проиграла американке Бритен Харт.
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