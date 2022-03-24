Нейт Диас отреагировал на арест Конора Макгрегора

Стоктонский боец UFC Нейт Диас прокомментировал задержание Конора Макгрегора в Дублине за опасную езду. Также он написал, что всем бойцам UFC следует избегать тюремного заключения.

«Все вы, бойцы UFC, должны перестать попадать за решетку за глупые нарушения, — написал Диас в Twitter. — Вы ведете себя как животные, как безответственные детишки. Пожалуйста, езжайте осторожно и ведите себя правильно».

Позже Диас добавил: «Я подерусь с тупицей Конором прямо сейчас».

Макгрегор был задержан 23 марта за опасное вождение. Полиция конфисковала автомобиль экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Bentley Continental GT. Бойца выпустили под залог. Судебное заседание по делу запланировано на апрель.

21 марта Масвидаль напал на Колби Ковингтона у стейк-хауса в Майами. В настоящее время Масвидаль находится за решеткой, ему грозит до 15 лет лишения свободы.