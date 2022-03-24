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Сегодня, 10:17

Масвидаль арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Бойца UFC Масвидаля арестовали
Давид Хачатрян
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Хорхе Масвидаль.

Боец UFC Хорхе Масвидаль арестован по обвинению в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, повлекшем за собой тяжкие телесные повреждения, сообщает издание MMA Fighting. В настоящее время Масвидаль содержится в исправительном центре в Майами с установленным залогом в размере 15 тысяч долларов.

Если бойца признают виновным, ему может грозить до 15 лет тюремного заключения и штраф в размере 10 тысяч долларов. Также бойцу могут назначить дополнительный штраф по обвинению в причинении вреда.

Масвидаль напал на Колби Ковингтона 21 марта у стейк-хауса в Майами. По словам бойца, он атаковал Ковингтона из-за того, что тот говорил про его детей.

Хорхе Масвидаль
UFC
ММА
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