Масвидаль арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Боец UFC Хорхе Масвидаль арестован по обвинению в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, повлекшем за собой тяжкие телесные повреждения, сообщает издание MMA Fighting. В настоящее время Масвидаль содержится в исправительном центре в Майами с установленным залогом в размере 15 тысяч долларов.

Если бойца признают виновным, ему может грозить до 15 лет тюремного заключения и штраф в размере 10 тысяч долларов. Также бойцу могут назначить дополнительный штраф по обвинению в причинении вреда.