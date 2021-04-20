Боец UFC Конор Макгрегор заявил о желании приобрести «Манчестер Юнайтед»

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор заявил, что размышляет о покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом 32-летний ирладский боец написал в своем Twitter 20 апреля.

«Привет, ребята, я подумываю о покупке «Манчестер Юнайтед»! Что вы думаете по этому поводу?» — написал Макгрегор.

Ранее, 20 апреля, Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления «МЮ» после того, как появилась информация, что команда покинула состав футбольной Суперлиги. В СМИ сообщается, что владельцы «красных дьяволов», семья Глейзеров, планирует продать акции клуба.

Hey guys, I'm thinking about buying Manchester United!

What do you think? — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 20, 2021

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». В УЕФА осудили создание новой лиги.