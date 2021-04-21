Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в интервью ESPN сообщил о том, что проблемы со здоровьем позади.

«Когда я вернулся в свою страну, они помогли мне и сделали операцию, и позаботились о некоторых вещах, я не знаю, как объяснить по-английски. Теперь я чувствую себя гораздо лучше. Я не могу больше ждать. Я вешу больше 93 килограммов, чувствую себя сильнее. Я только начал тренироваться со своей командой, и я найду [противника], чтобы убить... Теперь я здоров и снова голоден. Я хочу вернуться, разбить кого-нибудь и заработать деньги», — заявил боец.

Чимаев уверен, что после возвращения он продолжит доминировать над всеми. Он также верит, что его будут считать Майком Тайсоном или Мохаммедом Али в ММА.

«Я думаю, что это [правильное] решение. Я провел только три боя в UFC. Я не раскрылся до конца. Люди говорят, что я побил ноунеймов. Это заставляет меня чувствовать себя где-то внутри. Теперь я должен показать, что я лучший в мире, забрав пояс. Я — Майк Тайсон и Мохаммед Али в ММА. Я это всем докажу», — считает Чимаев.

На счету 26-летнего Чимаева 9 досрочных побед и 0 поражений. Последний бой он провел в сентябре в Вегасе, где он одним ударом нокаутировал Джеральда Меершерта за 17 секунд.