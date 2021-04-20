Запашный отреагировал на исключение Емельяненко из рейтинга Bellator

Известный дрессировщик и друг Федора Емельяненко Эдгард Запашный отреагировал на новость об исключении бойца ММА из рейтинга тяжеловесов Bellator.

«Понятия не имею, почему его исключили. Не могу комментировать это [завершение карьеры] вместо Федора. Знаю, что он был в Америке, встречался с Кокером. Честно говоря, после этого с ним не виделся и не могу ничего сказать. Знаю, что Федор — сам себе хозяин и сам принимает решения, без какого-либо давления», — сказал Запашный «СЭ».

Последний поединок Емельяненко провел в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету россиянина 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

Чемпионом Bellator в тяжелом весе является Райан Бейдер. Первые три строчки в рейтинге тяжеловесов занимают Тимоти Джонсон, Чик Конго и Валентин Молдавский.

(Константин Колмаков)