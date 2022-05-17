Дастин Порье рассказал, почему согласился на бой с Колби Ковингтоном

Легковес UFC Дастин Порье (28-7) признался, что не хотел принимать бой с Колби Ковингтоном (17-3), однако он также не хотел сидеть без боев до конца года.

«Мне реально не нравится этот парень, и я уже говорил, что не хочу, чтобы он заработал на бое со мной, — отметил Порье в интервью The MMA Hour. — UFC предложили мне бой с ним на прошлой неделе... У меня был выбор: либо сидеть и ждать до конца года бой за главного претендента на титул в легком весе, либо подраться в июле. «Да пошло оно все к черту», — подумал я и принял предложение.

Я не хочу сидеть в режиме ожидания еще 10-11 месяцев. Я здоров, у меня нет травм, я хочу драться... Тем не менее я немного зол на себя, потому что принял этот бой. Не потому, что у Колби есть какие-то сильные навыки, а потому, что не хочу быть участником его шоу. Ты наливаешь в стакан виски, тебе звонят UFC с предложением, а потом ты дерешься.

Надеюсь, UFC позвонят и скажут, что Нейт Диас согласился драться со мной. Надеюсь, все так и будет. В таком случае мы сможем сделать настоящий бой, а не всю эту постановочную чушь, которая нужна для кликов и просмотров".

Порье прошлый бой проиграл Чарльзу Оливейре (32-8) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся на UFC 269 на T-Mobile Arena в Парадайсе 11 декабря 2021 года.