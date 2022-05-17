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Тони Фергюсон — Майклу Чендлеру: «Спасибо, что нокаутировал меня моим же приемом»

Боец UFC Фергюсон в шуточной форме поблагодарил Чендлера за нокаут
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Нокаутированный Тони Фергюсон.
Фото USA Today Sports

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (23-5) рассказал, что на UFC 274 не смог оказывать должного давления на Майкла Чендлера (23-7), а также поблагодарил его за то, что использовал его прием, чтобы нокаутировать его.

«Я помню, что не оказывал на него давления, и пытался понять, почему, — отметил Фергюсон в интервью The MMA Hour. — Я должен послушать в записи наставления угловых. Мой тренер по борьбе что-то говорил о давлении, но я не знаю, все было как-то по-другому. Бог сказал мне, что я не был готов к бою.

Очевидно, что мне следует провести работу над ошибками. Но спасибо Майклу Чендлеру за то, что использовал мой гребаный прием, чтобы отправить меня спать. Такое дерьмо иногда случается".

Фергюсон проиграл Чендлеру нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Это поражение стало для него четвертым подряд.

Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
UFC
ММА
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