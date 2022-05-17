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Дастин Порье хочет драться с Майклом Чендлером

Давид Хачатрян
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Легковес UFC Дастин Порье (28-7) ответил Майклу Чендлеру (23-7), который заявил, что не будет драться с Порье, потому что тот раньше его игнорировал.

«Он никогда не побеждал в UFC бойца, который бы шел на серии побед, — сказал Порье в интервью The MMA Hour. — В последних боях его нокаутировали. Взгляните на последние 5 боев Дэна Хукера и Тони Фергюсона. Это двое парней, которых он побил, придя в UFC. Посмотрите, на какой серии поражений они идут. Я не говорю ерунду, я констатирую факты. Я буду драться с Чендлером, мне уже все равно».

Чендлер в последнем бою победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Порье в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Дастин Порье
Майкл Чендлер
UFC
ММА
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