Российский боец ММА Магомед Маликов в разговоре с «СЭ» отреагировал на арест российского бойца ММА Акмала Хожиева по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати.

«Я не знаю, что там произошло. По всему миру люди занимаются смешанными единоборствами, это сейчас популярно. Но этот спорт не влияет на личные качества человека. Например, если кто-то совершил какое-то преступление и 5-6 лет ходил на тренировки, за это цепляются. Надо смотреть причину, почему так произошло и исходя из этого комментировать. Я лично не знаю Хожиева. Таких ребят как он очень много, которые начинают выступать, а потом бросают. Когда человек, который когда-то занимался спортом, совершает преступление, ищут причину в спорте, но это неправильно», — сказал Маликов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что Хожиев был арестован в США по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати. По информации источника, между ними произошел спор из-за вакцинации от коронавируса, который перерос в драку.

Хожиев в ММА одержал три победы и потерпел одно поражение. В последнем бою весной 2017 года на турнире M-1 Global он победил Абдулазиза Джурабаева техническим нокаутом во втором раунде.