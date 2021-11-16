Российский боец Хожиев арестован за убийство в США

Российский боец MMA Акмал Хожиев был арестован в США по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати, информирует MMA Junkie. Как отмечается, между ними произошел спор из-за вакцинации от коронавируса, который перерос в драку.

В момент задержания 27-летний Хожиев находился рядом с телом врача. Он признался в содеянном. По его словам, он задушил Рибати, потом ударил его в горло костью животного, а затем ударил еще и ножом.

На данный момент судом за убийство с отягчающими обстоятельствами установлен залог на освобождение Хожиева в размере 1 миллиона долларов.

Хожиев в ММА одержал три победы и потерепел одно поражение. В последнем бою весной 2017 года на турнире M-1 Global он победил Абдулазиза Джурабаева техническим нокаутом во втором раунде.

Добавим, что Хожиев открыто выступал против вакцинации от коронавируса.