Друг обвиненного в убийстве врача российского бойца: «Никакой агрессии я от него в жизни не видел»
Боец ММА Салман Магомедов высказался об аресте российского бойца Акмала Хожиева по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати.
«Он замечательный человек. Я его знаю более 10 лет, мы тренировались с ним в Санкт-Петербурге. Никакой агрессии я от него в жизни не видел. Это убийство с Акмалом в моей голове никак не складывается», — приводит слова Магомедова РЕН ТВ.
Он также отметил, что не помнит, чтобы Хожиев говорил плохо о вакцинации.
16 ноября стало известно, что Хожиев был арестован в США по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати. По информации источника, между ними произошел спор из-за вакцинации от коронавируса, который перерос в драку.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/904119-drug-obvinennogo-v-ubiistve-vracha-boitsa-ne-verit-v-ego-vinu
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