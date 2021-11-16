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Друг обвиненного в убийстве врача российского бойца: «Никакой агрессии я от него в жизни не видел»

16:51
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Боец ММА Салман Магомедов высказался об аресте российского бойца Акмала Хожиева по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати.

«Он замечательный человек. Я его знаю более 10 лет, мы тренировались с ним в Санкт-Петербурге. Никакой агрессии я от него в жизни не видел. Это убийство с Акмалом в моей голове никак не складывается», — приводит слова Магомедова РЕН ТВ.

Он также отметил, что не помнит, чтобы Хожиев говорил плохо о вакцинации.

16 ноября стало известно, что Хожиев был арестован в США по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати. По информации источника, между ними произошел спор из-за вакцинации от коронавируса, который перерос в драку.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/904119-drug-obvinennogo-v-ubiistve-vracha-boitsa-ne-verit-v-ego-vinu

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Екатерина Савостина все материалы автора
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