Друг обвиненного в убийстве врача российского бойца: «Никакой агрессии я от него в жизни не видел»

Боец ММА Салман Магомедов высказался об аресте российского бойца Акмала Хожиева по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати.

«Он замечательный человек. Я его знаю более 10 лет, мы тренировались с ним в Санкт-Петербурге. Никакой агрессии я от него в жизни не видел. Это убийство с Акмалом в моей голове никак не складывается», — приводит слова Магомедова РЕН ТВ.

Он также отметил, что не помнит, чтобы Хожиев говорил плохо о вакцинации.

16 ноября стало известно, что Хожиев был арестован в США по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати. По информации источника, между ними произошел спор из-за вакцинации от коронавируса, который перерос в драку.