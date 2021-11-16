О'Мэлли заступился за Макгрегора, пообещав разобраться с Петром Яном

Перспективный американский боец легчайшего дивизиона UFC Шон О'Мэлли заявил о готовности прикрыть Конора Макгрегора и разобраться с россиянином Петром Яном, ранее бросавшим вызов ирландскому спортсмену.

«Конор, позволь мне позаботиться об этих мелких чуваках», — написал О'Мэлли в Twitter.

@TheNotoriousMMA let me take care of these little dudes. — Sean O'Malley (@SugaSeanMMA) November 14, 2021

На счету 27-летнего О'Мэлли в ММА 14 побед и 1 поражение. У Яна 16 побед и 2 поражения, и он является действующим временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

На днях Конор МакГрегор и Петр Ян договорились провести спарринг по боксу в Ирландии. Произошло это после спора о том, кто является лучшим боксером в UFC.