О'Мэлли заступился за Макгрегора, пообещав разобраться с Петром Яном
Шон О'Мэлли сообщил о готовности прикрыть Макгрегора и разобраться с Петром Яном
14:02
Перспективный американский боец легчайшего дивизиона UFC Шон О'Мэлли заявил о готовности прикрыть Конора Макгрегора и разобраться с россиянином Петром Яном, ранее бросавшим вызов ирландскому спортсмену.
«Конор, позволь мне позаботиться об этих мелких чуваках», — написал О'Мэлли в Twitter.
На счету 27-летнего О'Мэлли в ММА 14 побед и 1 поражение. У Яна 16 побед и 2 поражения, и он является действующим временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
На днях Конор МакГрегор и Петр Ян договорились провести спарринг по боксу в Ирландии. Произошло это после спора о том, кто является лучшим боксером в UFC.
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