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Сегодня, 19:44

Боец ММА Ворожбитов: «Дацик получил ранение в зоне СВО»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вячеслав Дацик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский боец ММА Вячеслав Дацик получил ранение в зоне СВО в ходе выполнения боевой задачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал бойца Никиты Ворожбитова.

«Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Кто бы что ни болтал, Слава берет и делает», — написал Ворожбитов.

Также Ворожбитов опубликовал фото 43-летнего бойца из больницы с рваной раной руки.

Промоутер Владимир Хрюнов опроверг «СЭ» информацию о ранении Дацика в зоне СВО. Он заявил, что спортсмена покусали собаки.

Ранее менеджер Дацика Яков Летов сообщил «СЭ», что бой-реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом может пройти в конце февраля на турнире Ural FC.

Источник: РИА Новости
Владимир Хрюнов
Вячеслав Дацик
ММА
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