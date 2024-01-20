Хрюнов опроверг информацию о ранении Дацика в зоне СВО: «Две недели назад его покусали собаки»

Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о ранении бойца Вячеслава Дацика в зоне СВО.

«Его две недели назад в Санкт-Петербурге покусали собаки. Мы планировали, что 16-го февраля он примет участие в шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Сейчас это невозможно в связи с тем, что рана не заживает», — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее сообщалось, что в конце февраля между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком может пройти бой-реванш.