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Сегодня, 15:19

Реванш Емельяненко и Дацика может состояться в конце февраля

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бой-реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дацика может пройти в конце февраля на турнире Ural FC, сообщил «СЭ» менеджер Дацика — Яков Летов.

«Сейчас приступаем к финальной стадии переговоров по поводу реванша Дацика и Александра Емельяненко. Бой в 4-унцовых перчатках по правилам бокса в промоушене Ural FC. Предварительно поединок должен пройти в конце февраля», — сказал Летов.

Первый бой Емельяненко и Дацика состоялся в сентябре 2022 года на турнире Hardcore Boxing. Тогда Дацик победил нокаутом в первом раунде.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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