Дацик опроверг информацию о ранении в зоне СВО

Боец Вячеслав Дацик прокомментировал информацию о том, что он получил ранение в зоне СВО.

«Сначала СМИ распустили информацию, что я получил ранение на СВО, потом распустили информацию, что я это опроверг. Но со мной никто не созванивался», — сказал Дацик в видео, которое опубликовал у себя в соцсетях.

«Спасибо всем, кто за меня переживает. Но со мной все хорошо. Меня пару недель назад покусала собака. Иду на поправку», — добавил Дацик в комментарии под видео.

20 января менеджер Дацика Яков Летов сообщил «СЭ», что в конце февраля может состояться реванш против Александра Емельяненко. По его словам, бой пройдет по правилам бокса в промоушене Ural FC.