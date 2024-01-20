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Сегодня, 20:57

Дацик опроверг информацию о ранении в зоне СВО

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вячеслав Дацик.
Фото Известия

Боец Вячеслав Дацик прокомментировал информацию о том, что он получил ранение в зоне СВО.

«Сначала СМИ распустили информацию, что я получил ранение на СВО, потом распустили информацию, что я это опроверг. Но со мной никто не созванивался», — сказал Дацик в видео, которое опубликовал у себя в соцсетях.

«Спасибо всем, кто за меня переживает. Но со мной все хорошо. Меня пару недель назад покусала собака. Иду на поправку», — добавил Дацик в комментарии под видео.

20 января менеджер Дацика Яков Летов сообщил «СЭ», что в конце февраля может состояться реванш против Александра Емельяненко. По его словам, бой пройдет по правилам бокса в промоушене Ural FC.

Вячеслав Дацик
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