Кремлев подарит Емельяненко квартиру, если Александр год не будет пить алкоголь

Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев пообещал подарить Александру Емельяненко квартиру, если боец год не будет употреблять алкоголь.

Об этом Емельяненко сообщил в своем Telegram-канале.

«Если до конца он будет в такой же боевой форме, с хорошими результатами, то с меня квартира», — сказал Кремлев в видео, которое опубликовал Емельяненко.

Ранее 42-летний боец 7 месяцев пробыл в реабилитационном центре в Ингушетии. 26 мая 2023 года Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».