Алиев выиграл Гран-при Fight Nights в легком весе

Ахмед Алиев победил Андрея Гончарова в финале Гран-при Fight Nights в легком весе. Поединок прошел на турнире Fight Nights 145 в Москве. Судьи единогласно отдали победу Алиеву.

В финале Гран-при в полулегком весе Евгений Игнатьев нокаутировал белоруса Артема Бачуна.

В поединке в полусреднем весе казахстанец Адиль Боранбаев победил Дмитрия Бикрева единогласным решением судей. После поражения 40-летний россиянин объявил о завершении карьеры.