Алиев выиграл Гран-при Fight Nights в легком весе
Ахмед Алиев победил Андрея Гончарова в финале Гран-при Fight Nights в легком весе. Поединок прошел на турнире Fight Nights 145 в Москве. Судьи единогласно отдали победу Алиеву.
В финале Гран-при в полулегком весе Евгений Игнатьев нокаутировал белоруса Артема Бачуна.
В поединке в полусреднем весе казахстанец Адиль Боранбаев победил Дмитрия Бикрева единогласным решением судей. После поражения 40-летний россиянин объявил о завершении карьеры.
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