Цзю: «Если у Емельяненко есть мотивация идти дальше, то зачем ему сейчас заканчивать?»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал «СЭ» победу Федора Емельяненко в бое с Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269.

«Я очень рад за Федора! Бой понравился. Реванш? Это точно не нужно Емельяненко, а больше необходимо для Джонсона. Федя доказал всё, что нужно. Заканчивать карьеру — это личное решение Емельяненко. Если у него еще есть мотивация для тренировок, то зачем ему заканчивать? Пускай движется дальше», — сказал Цзю «СЭ».

23 октября в Москве Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде. Прошлый бой россиянина был в декабре 2019 года. Тогда Емельяненко победил американца Куинтона Джексона.

На счету Федора Емельяненко в ММА теперь 40 побед, 6 поражений и один результат боя был признан несостоявшимся.